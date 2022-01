Martin Repinski: tahan hästi elada, reisida ja saada rahaliselt vabaks

Eesti kuulsaim taksojuht, riigikogu must lammas, sekeldusi ligi tõmbav ettevõtja. Värske investor ja finantsvabaduse taotleja. Kõige lühemalt ametis olnud minister enne seda, kui Eesti valitsuse liikmeks kuulutati Marti Kuusik. Kehkadivei kuulsusega avaliku elu tegelane ja seltskonnatäht. Mu daamid ja härrad, lubage esitleda: Martin Repinski (35).

Miks te hiljaks jäite?

Ütlen ausalt, magasin sisse. Tegin öösel taksojuhitööd ja jõudsin koju alles pool viis. Kuulsin isegi äratuskella, aga ei suutnud end voodist üles ajada.

Miks te ikkagi riigikogust ära ei lähe? Tööd te seal ju niikuinii ei tee, ainult petate oma valijaid.

Valijate petmine oleks just see, kui ma riigikogust ära läheksin. Kliendid küsivad sageli, kuidas mul õnnestub kahte tööd ühitada. Ma siis selgitan, nemad soovivad mulle edu ja kinnitavad, et just nii ongi õige, nagu ma teen.