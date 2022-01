INTERVJUU | Marina Kaljurand: Venemaa kasutab iga võimalust lääneriikide üksteise vastu mängimiseks

USA on nüüd kinnitanud, et on valmis arutama õppuste vähendamist idatiival, kui Venemaa vähendab omalt poolt õppusi enda läänepiiridel. Kas selline lahendus kattuks Eesti huvidega?



Venemaa on seni korduvalt näidanud, kui osavalt suudab ta reeglitest ja kokkulepitust minema nihverdada. Kui on kokku lepitud mingisugune lagi, näiteks millised õppused on ja kas neid saab vaadelda, suudab Venemaa korraldada n-ö “õppusi”, mis ei lähe vaatluse alla. See tähendab, et oma senise käitumisega ei ole Venemaa näidanud, et nad tõesti soovivad pingelõdvendust ja koostööd, või et nad tõesti on usaldusväärne partner. Pigem on olukord sellest endiselt väga kaugel. Loodan väga, et Ameerika Ühendriigid ei lähe selle õnge.