Suure energiaarve saanud vanainimesed on meeleheitel

Kohalikud omavalitsused valmistuvad vastu võtma massilisi energiakulude hüvitamise avaldusi. Olukorra tõsidusest annavad aimu juba sotsiaalosakondadesse tehtud murekõned. Kuigi seltskond on kirju, on enim abi küsinud eakad inimesed. Sotsiaaltöötajate sõnul on kõige meeleheitlikumad kõned tulnud vanainimestelt, kes elavad väikestes majades. Kas eramajades või väikestes kortermajades, mis olid varem puuküttel ja nüüd osaliselt või otseselt elektriküttel või mida köetakse õhksoojuspumbaga. Küsitakse: mis ma nüüd siis teen?

Tallinna Nõmme linnaosa valitsusest öeldi, et nende poole on energiatoetuse küsimustega pöördunud peamiselt eakad inimesed. Täpne info abivajajate arvu ja eripära kohta selgub pealinnas alles 17. jaanuarist, kui hakatakse toetusavaldusi vastu võtma.

Tartus eeldatakse sissetuleku järgi arvestades, et neile võib tulla umbes 22 000 avaldust.