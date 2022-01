Venemaa lubas kõnelustel USA-le, et ei ründa Ukrainat. USA: eks me näe

Esmaspäeval Genfis toimunud USA-Venemaa kohtumise eel olid mõlemad pooled andnud oma parima, et ootused võimalikult väikesed hoida. Nii USA välisminister Antony Blinken kui ka Vene asevälisminister Sergei Rjabkov hoiatasid avalikult, et suuri läbimurdeid oodata ei ole. Kui Blinken rõhutas, et mis tahes järeleandmised eeldavad ka Venemaa samaväärset valmisolekut kompromissideks, siis Rjabkov nimetas sedagi seisukohta vastuvõetamatuks ja rõhutas, et järeleandmisi peab tegema ainult USA.

Kas kolmapäevane Vene-NATO nõukogu kohtumine võidakse USA „paindumatuse” tõttu tühistada? Loe alljärgnevast artiklist.