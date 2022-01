Toiduteadlane: ligi 80% meie immuunsüsteemist töötab soolestikus

Toitumine pole sugugi nii keeruline, kui vahel internetist lugedes tundub. Pigem on küsimus selles, et ei sööda tasakaalustatult, vaid mõnd toiduainet tarbitakse rohkem ja teisi seetõttu vähem, kui on soovitatud. Mis on tervislik söömine? Kas aasta alguses tasuks läbida mõni dieet või toksiinidest vabanemise kuur? Miks ja kuidas oma kõhubakterid õnnelikuna hoida?

Tervislik toitumine pole mitte midagi erilist, vaid see on normaalne inimkehale ettenähtud söömine, ütleb toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teadur, funktsionaalsete toitude ja jookide suunajuht Rain Kuldjärv.