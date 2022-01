Katrin Pautsi eelmisel nädalal Müürilehes ilmunud loo „On aeg muuta honoraride maksmise kultuuri” valguses küsime vabakutselistelt ajakirjanikelt, kuidas nad oma tööst ära elavad. Pauts räägib artiklis, et talle on keeldutud honorari maksmast, kokkulepitud summast on taganetud ning et üldse on loominguliste ametite puhul raha küsimine ebamugav. Miks inimesed siis üldse sellise elukutse valivad ja mis kannustab neid pisku nimel pingutama?