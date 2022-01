Karmo Tüür: Kasahstanis toimus kahetise kasutusega demonstratsioon. Kuid sündmused pole kaugeltki veel läbi

Kui nüüd aga tõsisemalt rääkida, siis pole Kasahstani sündmused veel kaugeltki läbi ning iga päev/kuu/aasta toob midagi uut sealsetesse arengutesse. Kuid tõmbame nii mõtteharjutuse korras praegu toimunule kriipsu alla ja teeme väikese vahekokkuvõtte.

Ajendi selleks annavad kaks punkti. Punkt üks – võõrväed viidi riiki sisse rahuvalvemissiooniks. Punkt kaks, rahuvalvemissioon kuulutati lõppenuks, eesmärgid saavutatuks ja öeldi, et võõrväed võivad lahkuda.

Ma oletan, et see on ilmselt ajaloo kõige lühem analoogne operatsioon, mis kestis laias laastus nädala. 5. jaanuaril esitati Kasahstani presidendi poolt kutse ja 11. jaanuaril teatas seesama president, et hea küll, võite koju minna.