Rea Lest: olen hakanud tasapisi nautima seda, et tulevik on tundmata, kuid võimalusi täis

Filmid „November”, „Mehetapja/Süütu/Vari” ja „Skandinaavia vaikus” saavad sel sügisel n-ö järje. Mitu peaosa järjest mänginud Rea Lest (31) on taas naispeaosas, Triin Ruumeti uues filmis „Tume paradiis”, mis otsib veel montaažiruumis lõplikku vormi. Film, mille lühiiseloomustuseks võib öelda: trillerlike elementidega tänapäevane lugu 27-aastasest Karmenist. Arvestades Ruumeti esimest filmi „Päevad, mis ajasid segadusse” ning Lesta kogemust ja fotogeenilisust, võib eeldada, et tulemas on midagi head.

Pärast teater NO99 sulgemist 2018. aasta sügisel seni vabakutselise leiba maitsnud näitlejannat saab aga näha varemgi ja sedapuhku teatrisaalis. Lauri Lagle lavastatud igatsusloos „Tähtede all” kohtub punt tegelasi kohvikus, kus üritatakse saada teiste inimestega kontakti. Tõelist kontakti, mitte pinnapealset, mis midagi ei tähenda. Teema kõnetab inimesi nii koroonaaja kontekstis kui ka laiemalt, tavalises viirusvabas maailmas.

„Ennekõike me ju otsime ka mingit äratundmist, kontakti, kinnitust või kasvõi lootust, et äkki me ei ole oma mõtetega päris üksi,” sõnab Lest.