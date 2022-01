Haori-jakke on Jaapanis kantud juba aastasadu, neil on pikk ajalugu, mis on võimaldanud neil jääda jaapani kultuuri ja kommete oluliseks osaks. Algul oli kimono peal kantav haori vaid meeste rõivaese. Traditsiooniliselt kantakse seda jakki koos kimonoga, kuid järjest rohkem on haori muutunud tänapäevase riietuse osaks – seda saab kanda kas pükste või seelikuga, kleidi või lihtsa T-särgi peal. Haori on ideaalne, lisamaks igapäevasele riietusele glamuuri, originaalsust ja värvi.

„2016. aastal vahetusüliõpilasena Jaapanisse saabudes ostsin oma esimese punase-valgekirju haori just selle mõttega, et kanda seda igapäevaste riiete peal. Seda niimoodi kandes sain tänavatel ja ühissõidukites palju hämmeldunud või hukkamõistvaid pilke,” meenutab viis aastat Jaapanis elanud Liina Shirasaki, kes õpib Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias rahvusliku tekstiili õppekaval päranditehnoloogiat.