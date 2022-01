Glebova (32) pani uisud viimati alla nädala algul, kui oma hoolealustega trenni tegi. Treeneriamet meeldib talle endiselt – jäähalli jaheduse ligitõmbele on keeruline vastu panna, kui oled 27 aastat iluuisutanud.

Ta on senini veidi solvunud, kui räägib, kuidas temasse sageli suhtuti kui nõrka uisutajasse, kuigi ta on seitsmekordne Eesti meister, kes jõudis ka kolmele olümpiale. „Räägiti, et mul on aeg lõpetada, noored tulevad peale, aga noored on tulnud alles nüüd, kaheksa aastat hiljem – ma ei seganud tookord mitte kedagi!” meenutab 24-aastaselt oma sportlaskarjääri lõpetanud Glebova.