JUHTKIRI | Vajame kindlustust, mitte kommunismi

Näiteks Keskerakond tahaks hüvitada poole inimeste elektri- ja gaasiarvetest. Juba senisele meetmete paketile (240 miljonit eurot) lisaks see 170 miljonit. Nende abstraktsete arvude taga peitub tõsiasi, et seda raha Eesti riigil ei ole. Eelarve on niigi koroonapandeemia, aga ka eelmise valitsuse laristamise tõttu miinuses. Niisiis ei tule Keskerakond võimalikele valijatele kosja isegi omaenda raha, vaid tuleviku arvelt võetud tarbimislaenuga.