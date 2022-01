Aasta algus on astroloogide hiilgeaeg. Miks usuvad inimesed ikka veel horoskoope? Vastamisi on tähetark ja teadlane

Parateadus astroloogia uurib planeetide ja tähtede mõju inimeste saatusele ning selle juured on kauges minevikus. Juba muistses Mesopotaamias püüti sealtkaudu ennustada riiklikult tähtsaid sündmusi. Inimesed, kes nimetavad end selle ala asjatundjateks, koostavad astroloogilisi kaarte – taevakehade skemaatiliselt kujutatud paiknemist mingil kindlal ajahetkel – ja püüavad neid tõlgendada.

Tänapäeval on internet tulvil nõuandeid, kuidas käituda Merkuuri retrograadi (ld kasvu – toim) või mõne muu varjutuse koridori ajal, ning mõjukatel inimestel – muu hulgas meil Eestis – on sageli oma isiklik astroloog. Põlvamaa Pikajärve külamehed irvitavad näiteks seniajani Eesti rahatuusade üle, keda Igor Mang 2000-ndatel sinna kanti allikast „elavat vett” otsima kamandas, et neutraliseerida nende jaoks ebasobivaid täheseise. Ja miljonärid kimasidki Tallinnast riigi teise otsa „supervee” järele...

Millel põhineb astroloogia jõud?