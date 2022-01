LP KOLUMN | Siiri Kirikal: ärgem söögem kogu aeg üht ja sama

Kes ei teaks nõutusest tekkinud hädahüüet „Mida ometi täna jälle süüa teha?”. Kooliealiste lastega peredes läheb asi eriti käest, sest iga pereliige läbib päeva jooksul oma raja ja tal on isiklik päevakava. Rutiin maitsetes tekib uskumatu vankumatusega.

Mäletan hästi, kui üks sõber soovitas mulle just neisse aastaisse sisenedes köögis toitmislaua sisse seada. Just-just, niimoodi ta seda nimetas. Toitmislaud on väga praktiline köögimööbli pikast reast välja ulatuv lauasiilakas, et kõik pereliikmed kui tikud reas mahuksid ikka sinna ümber istuma. Ent tuleb tunnistada, et see kiirsöögilett on näinud praeguseks liigagi sageli...