PÄEVA TEEMA | Toivo Maimets PERHi suurpeost: üksikjuhtumitele me hinnanguid ei anna, tulevik näib optimistlik

Põhja-Eesti regionaalhaigla korraldas oma töötajatele suurpeo. Kas kesk levivat omikrontüve on see eetiline? Ühest küljest vajavad ka arstid lõõgastust, samas rõhuvad just meditsiinitöötajad ettevaatlikkusele ja abinõudele.