ANALÜÜS | Kaja Kallase kooliraha on väga kalliks maksma läinud

Teisipäeva õhtu. Keskfraktsioon oli oma aruteluga lõpuni jõudnud ja vormistanud mitmeid ettepanekuid energiakriisi leevendamiseks ning inimeste ja ettevõtete aitamiseks. Keskerakonna esimees Jüri Ratas helistas peaminister Kaja Kallasele, et talle ettepanekutest enne pressiteate laiali saatmist teada anda. Vastu kuulis ta kärkimist: ma tegin teile ülesandeks tegeleda tootmisvõimsustega, mitte mingisuguste ettepanekutega. Ratas selgitas, et inimesi on vaja aidata ning Keskerakonna ettepanekuid tuleks arutada. Kõne lõppes. Ratas teavitas kõne sisust fraktsioonikaaslasi.

Kolmapäeval oli peaminister vastamas riigikogu liikmete küsimustele vastamas. Muuhulgas ütles ta: „Ega kõik pensionärid ei ole abivajajad. Minu vanemad on pensionärid, nemad ei ole abivajajad. Neile selle toetuse andmine tegelikult tähendaks seda, et seda toetust saab keegi teine vähem, kui seda teha automaatselt." Kallas ei öelnudki midagi valesti, täpselt nii on, kõik ei vaja tõesti abi. Aga Reformierakonna fraktsiooni ruumis infotundi jälginud erakonnakaaslastel jäi suu lahti. Miks sa küll isa näite sisse tõid?