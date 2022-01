Ühelt poolt on täiesti mõistetav, et ületöötanud ja üliväsinud PERHi personal vajab energiapausi, vajab motiveerivat sündmust, vajab hetke rõõmu tundmiseks ning ehk ka tantsulöömiseks. Olen kindel, et tuhanded on tänulikud PERHi inimestele nende töö eest koroonakriisis nii koroonahaigeid päästes kui ka paralleelselt koroonaga muude hädadega jätkuvalt võideldes. See töö vajab tunnustamist ja äramärkimist.