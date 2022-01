Veera on keskeas naisterahvas, kes harva kannab pükse. Ta eelistab seelikut ja valget pluusi, mida katab taskutega kardigan. Juuksed on peagi alati kantud kuklal. Lugemisprillid on tal ketiga kaelas, et nad oleks alati käepärast. Ilusatel ilmadel kõnnib Veera tööle jalgsi, aga vihma, lume, ja lörtsiga sõidab bussiga. Milline on Veera töökoht:

1) Veera töötab sekretärina

2) Veera töötab raamatukogus

3) Veera on vabrikus monteerija

4) Veera on poemüüja