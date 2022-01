Talvejazz toob lavale Eesti ja välismuusikute uued koostööd

Laval on 26. veebruaril Fotografiska Tallinnas JT Conception koos laulja-tromboonimängija Nils Landgreniga Rootsist ning 5. märtsil Kumu auditooriumis Mingo Rajandi koos qanuni võluri Osama Abduurasol’i Iraagist ja klarnetist-saksofonist Mattias Lagaga Belgiast.

Talvejazzi fookuses on rahvusvaheliste artistide ja Eesti artistide koostööd. Talvejazzi avakontserdiks toome Eestisse Rootsi helilooja, laulja ja multiinstrumentalist Nils Landgreni, kes musitseerib Janno Trumpi kokkukutsutud ja kuulajate südamed võitnud 10-liikmelise gruuvikoosseisuga JT Conception. Nils Landgren on muusik, kel on ülirikkalik kogemustepagas erinevates jazzistiilides ja kes on lahkesti nõus seda nooremate mõttekaaslastega jagama.