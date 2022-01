REPORTAAŽ JA VIDEO | Austria piirangud lähevad üha karmimaks. Veerand rahvast ei lase end aga millelgi kõigutada

Algaval nädalal hakkab Austria parlament arutama vaktsineerimiskohustuse seadust, mille alusel hakataks süstist keeldujaid trahvima. Sellegipoolest lubavad siin paljud karmi korda trotsida. „Meil ei olegi vaja poes käia,” ütleb sõbrannadega meelt avaldama tulnud Brigitte laupäeval enne Viini vanalinnas Heldenplatzil algavat kõnekoosolekut. „Kui firmad meie raha ei taha, siis võime osta asju internetist. Või üldse mitte midagi. Oleme kõigeks valmis.” Brigitte ja tema kolm sõbrannat pole vaktsineeritud ja on veendunud, et see on ohtlikum kui COVID-19 saamine. Võib-olla seisab väljakul ka mõni kaitsepoogitud inimene, kes on tulnud meelt avaldama kaaskodanike õiguse eest süsti vältida, ent meil ühegi sellisega rääkida ei õnnestu.

Väljapaistev erand on parempopulistliku Vabaduspartei (FPÖ) esimees ja ürituse peaesineja Herbert Kickl, kelle eestvedamisel seekordne meeleavaldus korraldati. Kickl on ise vaktsineeritud, aga oma kõnes nimetab ta vaktsiinikohustust toetavaid poliitikuid argpüksideks ja roheliste tervishoiuministrit Wolfgang Mücksteini doktor Frankensteiniks, kes mõtlevat rahva hirmutamiseks välja uusi viirusetüvesid. Rahvas juubeldab.