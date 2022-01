ARVUSTUS | Jaapani linateose vaimne külm dušš: tõde pole nii hirmus kui teadmatus

Just nimelt ainest, sest lavastaja Ryusuke Hamaguchi ei üritanud Murakami lühijuttu kunstlikult pikemaks venitada, vaid on algmaterjalile omalt poolt palju lisanud. Lasknud fantaasial lennata.

Loo keskmes on keskealine näitleja ja lavastaja Yusuke (Hidetoshi Nishijima), kelle näitekirjanikust naine Oto (Reika Kirishima) ootamatult sureb. Paar aastat hiljem sõidab Yusuke Hiroshimasse, et sealses teatris Anton Tšehhovi „Onu Vanjat” lavastada. Istumise all on tal tulipunane Saab 900 Turbo. Kohapeal peab Yusuke vastutahtsi leppima, et talle määratakse sohver – maapiirkonnast pärit 23-aastane Misaki (Toko Miura). Yusuke suhtub noorde neidu esiti umbusuga, ent tegelikult on neil rohkem ühist, kui võiks arvata.