25. septembril 1930 sündinud Nino Cerruti alustas oma karjääri 20-aastaselt, kui pärast isa surma päris ta perele kuuluva tekstiiliettevõtte. Kindel siht silme ees ja vajalik teadmiste pagas kaasas, hakkas ta äri moderniseerima, et laiendada seda rõivatootmisse.

Just Nino Cerruti palkas oma tehasesse tööle noore Giorgio Armani, võimaldades tal moemaailmas läbi murda. „Hoolimata sellest, et meie kontakt aastatega vähenes, pean teda alati üheks neist inimestest, kel on olnud eriti positiivne mõju mu elule,” ütles Armani ametlikus kaastundeavalduses.