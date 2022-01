Le Vallikivi: inimeste vaimne tervis on väga halb. See on kõige hullem, mida koroona on meiega teinud

Doktor Le Vallikivi (44) teeb köögis pesamunale võileiba. Poiss on veel kergelt tõbine ja sellepärast koolipäeval kodus. „Ta on tegelikult juba terve, aga kuna ta köhib intensiivselt ja köhimine on meil tänapäeval stigmatiseeritud, siis ma teda õpetajate vaimse tervise huvides veel kooli ei saada,” ütleb Vallikivi ja naerab nakatavalt. „Siim, tule, võta oma võileib.”

Kui see koroonavärk lahti läks, väljastas teie juhitav perearstide selts kümme käsku, millest esimene oli: säilita rahu ja kaine mõistus! Palju meil tänaseks kainet mõistust järel on?K

indlasti suudavad inimesed koroonapandeemiasse praegu suhtuda oluliselt ratsionaalsemalt kui esimeses ja teises laines. Inimesed on kohati lausa ebainimlikult tublid. Närvilisuse foon on muidugi tugev, tühjalt kohalt võivad puhkeda tugevad emotsioonid. Inimesed püüavad olla ratsionaalsed, aga iga kord see ei õnnestu, sest infot voolab peale kohutavates kogustes. Nii pöörases infovoos ongi raske terasid sõkaldest eristada. Neid kümmet käskugi oleme nagu teisigi juhendeid kümneid kordi üle vaadanud ja kaalunud, kas nad kehtivad praegu samamoodi nagu eile ja üleeile.

Mida on need kaks aastat pandeemiat meie vaimse seisundiga teinud?

Inimeste vaimne tervis on väga halb. See on kõige hullem, mida koroona meiega on teinud. On ärevust, depressiooni, posttraumaatilisi stressihäireid, kohanemishäireid, söömishäireid, enesevigastamist – ja see on vaid väike valik teemasid. Eriti palju probleeme on lastel ja noorukitel, kes kannatavad ühiskonna sulgemise järelmõjude all.