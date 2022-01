Natalie Mets: sooline ebavõrdsus on muusikatööstuses probleem. Muusikaauhindade gala esinejad tõestavad seda

Jaanuari lõpus toimub Eesti Muusikaauhinnad 2022 gala ehk iga aastane pidulik auhinnatseremoonia, kus jagatakse autasusid Eesti väidetavalt parimatele muusikutele. Võiks iseenesest arutleda, kas selliste autasustamiste kaudu selguvad tõesti kõige andekamad ning milline meetod on kõige õigem parimate väljaselgitamiseks.

Ja kas on üldse tarvis muusika ning teiste kunstivormide puhul korraldada suhteliselt subjektiivseid missivõistluse laadi konkursse, kus pahatihti saavad enim tähelepanu need, kellel on kõige rohkem meediakajastust ja suuremad numbrid sotsiaalmeedias?

Aga hetkel küsin taaskord hoopis küsimuse, mida kahjuks olen viimaste aastate jooksul juba korduvalt teinud - miks nii vähe naisi?