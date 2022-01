FOTOD | Riiklikele kultuuripreemiatele esitati 71 kandidaati

Vano Allsalu – suurejoonelise isikunäituse „Maailm peas“ eest Tartu Kunstimuuseumis. Esitaja varasem preemia laureaat Kadri Mälk;

Endrik Üksvärav – Eesti regionaalse muusikaelu tähtsustamise ja edendamise eest kõrgetasemelise kontserttegevusega. Esitaja Kerema Kultuurikoda;

Heli Reimann – Tallinn '67 rahvusvahelise jazzifestivali teemalise teadusliku uurimistöö, raamatu „Tallinn '67 Jazz Festival: Myths and Memories (Transnational Studies in Jazz)“ eest. Esitaja Eesti Jazzliit;

Anna-Liisa Eller – erakordselt särava kontserttegevuse, CD "Strings Attached: The Voice of Kannel" (Harmonia Mundi) eest. Esitaja Eesti Gregoriaani Ühing;

Jüri Reinvere – eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde, orkestriteoste esiettekannete eest Euroopa tipporkestrite (Berliini Filharmoonikud, Baieri Raadio orkester jt) ja tippdirigentide (Andris Nelsons, Franz Welser-Möst jt) ettekandes ning uue teose eest Klassikaraadio 25. aastapäevale. Esitajad Eesti Heliloojate Liit, Eesti Rahvusringhääling – Klassikaraadio ning SA Kultuurileht – ajakiri Muusika;

Ain Anger – 2021. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Esitajad Eesti Muusikanõukogu ning Eesti Muusikafestivalid;

Marko Kekišev – Haapsalu Graafilise Disaini Festivali korraldamise eest. Esitaja Eesti Disainikeskus;

Kai Lobjakas – 2021. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Esitajad Eesti Disainikeskus ning Eesti Kunstiakadeemia;

ZUGA Ühendatud Tantsijate kollektiiv (Tiina Mölder, Helen Reitsnik, Ajjar Ausma, Päär Pärenson ja Kärt Tõnisson) – ZUGA Ühendatud Tantsijate kollektiivi väljapaistvate tööde ja tegemiste eest 2021. aastal. Esitaja Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit;

Edith Karlson – 2021. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Esitajad Temnikova & Kasela galerii, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum ning varasem preemia laureaat Flo Kasearu;

Olari Elts – 2021. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Esitaja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester;

Kadi Polli ja Linda Kaljundi – kuraatorinäituse, Kumu uue püsiekspositsiooni „Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700–1945“ eest. Esitajad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing;

Arthur Arula – 2021. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Esitaja Eesti Lavastuskunstnike Liit;

25. Pimedate Ööde Filmifestivali meeskond – 25. Pimedate Ööde Filmifestivali korraldamise eest. Esitajad Eesti Filmi Instituut, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Eesti Kinoliit, Kino Sõprus, Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Filmioperaatorite Liit, Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Režissööride Gild, Eesti Filmitootjate Liit, Kino Artis, Tartu Elektriteater, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut ning Eesti Dokumentalistide Gild;

Siim Preiman – 2021. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Esitajad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ning Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum;

Marge Monko – näituse „Suur teeskleja“ eest Kai kunstikeskuses. Esitaja Eesti Kunstiakadeemia;

Krista Leesi – 2021. aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest. Esitajad Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum;

Linnaehitusliku uurimuse „Lõpetamata Linn“ meeskond – linnaehitusliku uurimuse „Lõpetamata Linn“ ning uurimust kokkuvõtva näituse ja raamatu eest. Esitajad Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektide Liit;

Taavi Kerikmäe – väljapaistvate loominguliste saavutuste eest interpreedina 2021. aastal – Sven Grünbergi teose "Hingus" arranžeerimine, esitamine ja ettevalmistus Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi (EMA) koosseisus, elektroonilise kammerooperi „8. Film“ muusika loomine. Esitaja Eesti Heliloojate Liit;

Anne Erm, Jaak Sooäär, Eva Saar, Elo-Liis Parmas, Kirke Karja, Marti Tärn, Maret Mikk, Anu Luik ja Ronja Soopan – European Jazz Conference'i eduka läbiviimise eest 2021. aasta 16.-19. septembril Tallinnas. Esitajad Kauni Muusika MTÜ ning Eesti Jazzorkester;

Grigori Maltizov – 2021. aastal ilmunud projekti VIVALDI Collection raames valminud plaadi Vivaldi Collection 11, Vivaldi-Bach Harpsichord Transcriptions eest. Esitaja varasem preemia laureaat Andres Uibo;

Rein Raud – väljapaistvate loominguliste saavutuste eest 2021. aastal. Esitajad Tallinna Ülikool ning Eesti Kirjanike Liit;

Hagi Šein – televaldkonna arengut käsitleva „Digiajastu teleraamat. Digiajastu televisioon Eestis 2000-2020“ ning põhjaliku veebipõhise andmebaasi Telekraat käivitamise eest, mis sisaldab kõigi silmapaistvate televisioonivaldkonnas töötanute bibliograafilisi andmeid. Esitajad Tallinna Ülikool ning Eesti Rahvusringhääling;

Sirel Heinloo – neljaosalise filmi „Tundekasvatus“ eest. Esitaja Tartu Linnavalitsus;

Andris Feldmanis ja Livia Ulman – täispika mängufilmi „Kupee nr 6“ („Compartment No. 6“) stsenaariumi loomise eest. Esitaja Tallinna Ülikool;

Elen Lotman – loovuurimuse „Experiential Heuristics in Fiction Film Cinematography“ eest. Esitaja Tallinna Ülikool;

Eike Eplik – isikunäituse „Jagatud territoorium“ ning senist loomingut kokkuvõtva raamatu „„Jagatud territoorium“ ja teised näitused 2011-2021“ eest. Esitaja Tartu Kunstimuuseum;

Jarmo Kauge – näituse „Majad, mida me vajame“ kureerimise eest Eesti Arhitektuurimuuseumis. Esitaja Eesti Arhitektuurimuuseum;

Tõnu Naissoo – särava loometee ning jazzmuusikutest kõige produktiivsema aasta eest, mil ilmus kuus albumit. Esitaja Jazzkaare Sõprade Ühing;

Kertu Moppel ja Juhan Ulfsak – lavastuse „Mefisto“ eest. Esitaja Eesti Teatriliit;

Risto Joost – lavastuste „Idomeneo“ ja „Don Giovanni“ ettevalmistuse ja dirigenditöö eest. Esitaja Eesti Teatriliit;

Ivar Põllu ja Kristiina Põllu – lavastuse „Serafima + Bogdan“ eest. Esitaja Eesti Teatriliit.

Urmas Lüüs – näituse „Teatavate piiride poolsusest“ eest Hobusepea galeriis. Esitaja varasem preemia laureaat Flo Kasearu;

Külliki Saldre - Niskamäe vanaperenaise osatäitmise eest lavastuses „Niskamäe naised“. Esitaja Teater Vanemuine.