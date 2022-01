Veidi üle aasta on möödunud ajast, kui koroonaviirusvastased vaktsiinid turule jõudsid. Esmane eufooria on möödunud ja oleme neist vaktsiinidest rohkem teada saanud.

Hakkavad kostma ka esimesed süüdistused, et vaktsiinide kohta lubati üht ja tegelikult juhtus teine. Meelest on läinud, et see, mida lubati ja räägiti, polnud täpselt see, mida me kuulda tahtsime.