ARVUSTUS | „Sihtisid pole sel sillal” on kaugel igavast Liivist ja tühjast väljast

„Sihtisid pole sel sillal” on mitmes mõttes üks viimase aja musikaalsemaid lavastusi. Muusikaline kujundus on üheti Markus Robami järjekordne(!) suurepärane töö, lavastuses kõlavad laulud on omakorda suuresti silmapaistvalt musikaalse kursuse ühislooming. Musikaalsuse all mõtlen ka kõnerütme, liikumist. Ning miks mitte vaadata Juhan Liivi elu kui melanhoolse alatooniga muusikat.