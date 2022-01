Eelmisel kuul teatasid maailma suuremad keskpangad rahapoliitika karmistamise plaanidest. Ühe erandiga: Euroopa Keskpank ütleb, et ei kavatse 2022. aastal intressimäärasid tõsta, kuigi on inflatsiooniriskiga hästi kursis.

Kas see tähendab, et EKP on inflatsiooni vastu "pehme"? Kas Saksa tabloidil Bildil oli õigus, kui andis EKP presidendile Christine Lagarde'ile pilkava hüüdnime "Madame Inflation"?