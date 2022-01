„Enneolematu katastroof”. Tonga vulkaani mõju ulatub üle maailma

Vaikses ookeanis Okeaanias on Tonga saarestik pärast laupäevast vulkaanipurset ja sellele järgnenud hiidlainet kogu maailmast ära lõigatud ning teisipäeva pärastlõunal kirjeldas Tonga valitsus juhtunut kui „enneolematut katastroofi”. Esialgu on teateid kolmest hukkunust, ent viis päeva pärast hävingulist sündmust on Hunga Tonga – Hunga Ha’apai vulkaani põhjustatud kahjude ulatust endiselt keeruline täpsustada. Maad katva tuhakihi tõttu on peamise saare lennuväli siiani suletud ning kõik suhtluskanalid tugevalt häiritud.