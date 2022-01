Leo Kunnas: 380 miljonit eurot lisaraha tõstabki meie kaitsekulud 2,6 protsendi peale, nagu oli varasem EKRE ettepanek

Olen Teiega ainult nõus, hea peaminister. Olukord, kus me oleme, on väga tõsine. Initsiatiiv panna järgmise nelja aasta jooksul riigikaitsesse 380 miljonit lisaeurot on ainult tervitatav.