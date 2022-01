„USA käitub nagu hirmunud koolipoiss.” Navalnõi rääkis intervjuus Putini psühholoogiast ja Lääne-Vene pingetest

Paarikümnele käsikirjalisele paberilehele kirjutatud vastustes märkis Navalnõi, et lääs teeb läbirääkimistel Venemaaga vea ja järgib Putini ettekirjutatud stsenaariumit. „Ikka ja jälle langeb Lääs Putini elementaarsetesse lõksudesse,” kirjutas Navalnõi 14. jaanuaril laekunud saadetises. „Putin kasutab Ameerika eliidi vastu ühte ja sedasama trikki. Selle asemel, et seda totrust ignoreerida, võtab USA omaks Putini ettekirjutatud päevakorra ja sörgib koosolekuid korraldama – just nagu hirmunud koolipoiss, keda vanem koolivend kiusab.”

Navalnõi ei välistanud, et Kasahstani sündmustega kaasnenud verevalamine võiks korduda ka Venemaal. „Meie valitud tee ei ole kunagi olnud roosiline,” kirjutas ta. Aktivisti sõnul ei olnud mullu 17. jaanuaril pärast mürgitamist Venemaale naasmine tema jaoks keeruline otsus. „Ei olnud sõpradega arupidamist ega emotsionaalset vestlust naisega,” kirjutas ta. „Kohe, kui silmad avasin, teadsin, et pean tagasi minema.”