Maria Seletskaja liikus balletilavalt dirigendipulti: pitsi ja litreid on mu elus olnud juba piisavalt!

Litrid, varvaskingad ja priimabaleriinikarjäär on minevik. Üksnes aastatega treenitud kehahoiak meenutab temas endist tantsijat. Pikad tumedad juuksed hobusesabas, meigita nägu, mida ilmestavad suured hallid silmad, tähelepandamatu riietus. Maria Seletskaja, conductor, on nüüd kirjas tema visiitkaardil.

Äsja seisis ta publiku ees Rémy Martini ja Eesti Kontserdi uusaastakontserdi dirigendina. Tema õpetaja, legendaarne baleriin Kaie Kõrb tunnistas kontserdi vaheajal teleintervjuus, et oli harjumatu vaadata endist õpilast ja kolleegi „selja tagant ja külje pealt”, aga see muutus on lõplik.

„Ma ise ei saa seniajani aru, kuidas mind kutsuti uusaastakontserti juhatama,” meenutab verisulis dirigent oma jahmatust, kui Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron talle helistas.