Katri Kerem: otsustajad, mõelge ka peredele. Laps ei ole ainult null koma kolm

Praegu arutatav energiakulude kompensatsiooni süsteem (nagu tegelikult ka mitu muud toetusmehhanismi) arvestab alla 14-aastaseid pereliikmeid koefitsiendiga 0,3. See justkui viitaks, et selle vanuserühma kulud on millegipärast mitu korda väiksemad kui näiteks pere esimesel täiskasvanul.

Illustreerin olukorda oma pere näitel. Meie 0,3 koefitsiendiga pereliige on 13-aastane, umbes 1,78 pikk ja tema jalanumber on 43 või 44, oleneb parajasti, mis suuruses jalatsid talle rohkem meeldivad.

Nagu paljud temavanused noormehed, on ka meie pere 0,3 kuulnud, et kui teha palju trenni, olla heas füüsilises vormis ja tahta tervislikult toituda, siis on tarvis süüa palju valke. Seega ärkab 0,3 hommikul kell 7 ja paneb panni pliidile. Ta praeb endale kanafileed ja paar muna. Mingit leibkondlikku mastaabiefekti ei esine, sest keegi teine meie perest hommikuti praadi süüa ei soovi.