Petturid on juba jaol. Lubatakse aidata energiatoetust taotleda

„Juba on tekkinud inimesi, kes pakuvad nn abi, ehk petised, kes lähevad vanainimese juurde ja ütlevad, et anna oma ID-kaart koos PIN-koodiga ja me lähme vormistame selle energiatoetuse ära, sa ei peagi ise minema,” rääkis riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt. Selle jutuga olevat eelmisel nädalal tema poole pöördunud Viljandi inimene, kes küsis nõu, mida teha. „Muidugi ei soovitanud ma tal seda „abi” vastu võtta ja tehing jäi ära. Ega ma ei tea, mis olid täpselt selle pakkuja kavatsused, aga oma PIN-koode igal juhul ei tohiks kellegagi jagada. Soovitan kõigil pöörduda sellise jutu puhul politseisse,” ütles Kütt.