Praeguses igasuguse julgeoleku keerulises olukorras on küllap kõigile üheselt arusaadav president Lennart Meri poolt käibele tulnud sügava sisuga fraas "Ei kunagi enam üksi". Kõik on kindlasti ka nõus, et teha tuleb kõik, et turvalisust nii üksikisiku kui kogu ühiskonna ja riigi tasandil tagada. Eri arusaamad on aga selles, kuidas ja mille arvel kõike seda turvalist heaolu saavutada.