Nähes populaarsete taksorakenduste aastakokkuvõtteid, mõistsin, et mul on probleem. Jõllitasin šokeeritult ekraani, kust vaatasid vastu ehmatavad arvud – kõige hullem neist nähtus kalkulaatorist. Kakssada korda aastas taksoga sõita tundus ebanormaalne, sõitude alla on maetud sajad eurod... Mida kõike oleks saanud selle rahaga peale hakata! Kokkulöödud summa oli küll jahmatav, kuid tõi mind maa peale tagasi. On aeg hakata trammiga sõitma.

Saame tuttavaks, mina olen Laura ja mul on taksosõltuvus.