RAHAPUU | Villu Zirnask: ettevaatust, Jerome Powell võib teid KEI valitsuse hüvitisest ilma jätta

Jerome Powell on USA keskpanga – Föderaalreservi – esimees. KEI valitsuse hüvitis on kompensatsioon, mille eelmine valitsus lubas teise pensionisambasse jäänud inimestele vahepeal peatatud maksete eest tasuda.

Tootluse hüvitamise üle on jõutud palju nalja heita, sest see võib minna riigile mõttetult kalliks maksma. Ratase valitsus võttis ju 2020. aasta juunis 0,235% aastaintressiga kümneks aastaks 1,5 miljardit eurot laenu. Oleks saanud võtta laenu paarsada miljonit eurot rohkem, jätkata makseid pensionisambasse ja välistada nõnda riski, et tootluse hüvitamiseks tuleb maksta suur summa. Praeguse seisuga on lugu just sedasi: kolmapäeval oli teise samba fondide indeks 18% suurem kui 2020. aasta juulis. Kui jääb nii, tuleb riigil infokastis toodud näite puhul lisada 1000 eurole 180 eurot.

Kõigi sambaliste peale kokku tuleks suur summa.