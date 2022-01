Inimesel peab olema väga selge siht silme ees, kui ta alustab oma esimest luulekogu ühtviisi kõikehõlmava ja samal ajal intiimse programmiga. Ta olevat esimene vasikas, kes uudistab oma kahe suure silmaga maailma ega taha mingil juhul aia taha minna. 19. jaanuaril 80-aastaseks saanud Paul-Eerik Rummo on juba selles eas, et võib kindlalt väita: ei läinudki.

Nii nagu kirjanikuna nii on Rummo ka poliitikas esinenud järjepidevalt isikuvabaduse, ettevõtlikkuse ja liberaalse maailmavaate kaitsjana. Ta võib vaadata minevikule tagasi nagu veatusse peeglisse.