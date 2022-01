Estcoy-8 oli inimestele tragöödia, Eesti riigile võit

2009. aasta maikuus läks Afganistani Eesti õnnetuima saatusega kompanii. Estcoy-8-s hukkus kolm sõdurit, sai viga 14 ja kaks sõdurit tegid hiljem enesetapu. Erik Tikani värskelt valminud dokumentaalfilmis „Estcoy-8” räägivad sõdurid üle kümne aasta taguse põrgusuve loo.

„Esimest korda on päris suurelt ette võetud hukkumiste teema ja mis emotsioonid meestel sellega seoses on. See on teema, mida me siiani pole tahtnud avada, ja mina ütlen küll, et see on hea algatus,” sõnab kolonel Vahur Karus, praegune kaitseväe akadeemia ülem ja toonane värske Scoutspataljoni ülem.

„Ma ei tea, miks on vaja vanu haavu lahti kiskuda,” on vastupidisel seisukohal kindral Ants Laaneots, praegune riigikogu liige, kes oli toona Eesti kaitseväe juhataja.