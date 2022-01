Eesti saadik Washingtonis: ei tasu närvi kaotada, kui liitlase esialgsed seisukohad meie omadest lahku lähevad

Mitmed ohuhinnangud näitavad, et Venemaa sõjaline eskalatsioon Ukrainas on tõenäoline. Peatselt saabuva tõehetke ootuses on ka Eesti Washingtoni saatkonna töötajate tunnid pikemaks veninud.

Kui tõsine see käimasolev kriis on?

Ma olen olnud Eesti riigi teenistuses 1999. aastast ning tegemist on selle perioodi selgelt kõige tõsisema ja kõige laiaulatuslikumate potentsiaalsete mõjudega julgeolekukriisiga. Enam ei ole küsimus ühe või teise küla äravõtmises, vaid need potentsiaalsed mõjud on väga palju laiemad.