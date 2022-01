PALJASTUS | Nazarbajevi miljardid. Kasahstani „rahvajuhil” on rohkem vara kui paljudel suurfirmadel

Artikkel on valminud uuriva ajakirjanduse ühenduse OCCRP ja portaalide Kloop ning Vlast koostöös. EPL avaldab teksti autorite loal. Ajakirjanike nimed on nende turvalisuse huvides varjatud.

Enam kui 100 miljonit dollarit maksev eralennuk. Pangad ja telekanalid. Miljardites dollarites sularaha. Kasahstani kõige luksuslikumad hotellid, mitu ostukeskust ja üks golfiväljak. Aga ka palju muud ja vähem glamuurset varandust nagu laohooned, makaronitehas ja aiandusfirma. Kokku on see kõik väärt vähemalt kaheksa miljardit dollarit. Mis neid varasid ühendab, pole esmapilgul ilmselge. Ent kõik niidiotsad viivad ühe isikuni, Kasahstani pikaajalise valitseja Nursultan Nazarbajevini.

Ekspresident kasutab varade varjamiseks ebatavalist meetodit ehk nelja erinevat heategevusühendust. Kõik need on asutatud tema valitsusajal ja väidetavalt Kasahstani rahva abistamiseks. Ent samal ajal, kui need ühendused lastele kinke jagasid või kasahhi keele parema leviku eest seisid, tegelesid nad salaja kümnete firmade kokkuostmisega.