Ning kui Tallinna taksojuht, kellega ma paar päeva tagasi sõitsin (eestlane muuseas) küsis, kas ma saaks paluda Putinit, et too müüks meile odavat gaasi, jäin esialgu vastusega jänni. Ja üldse mitte selle pärast, et otsekõne stiilis "halloo, Volodja, Yana siinpool, ole musi, anna meile gaasi!" pole tehtav.