Peeter Koppel: karmistuv olelusvõitlus seab planeedi päästmise ohtu

Suheldes endast nooremate aktiivsete ja tublide inimestega, panen üha sagedamini tähele, et nende suurimate murede allikas on kliimatemaatika. Ma jagan nende muret, aga ühtlasi olen sunnitud nentima, et nii õilis, kui planeedi päästmise idee ka ei ole, on üha ilmsem, et meie elu hakkavad lähiajal mõjutama vahetud ja valusad probleemid, mis võivad asendada kliimaärevuse karmi olelusvõitlusega.

Esimese olelusvõitluse tekitab kiire inflatsioon ehk hinnatõus. Kiire inflatsiooni tingimustes halveneb terve ühiskonna ja eriti haavatavamate ühiskonnagruppide elustandard. See tähendab tervet probleemide kogumit alates konkreetsetest inimlikest kannatustest kuni selleni, et rahulolematus tekitab olukorra, kus demokraatlike protsesside kaudu satuvad võimu teostama need, kelle lahendused on kiired, lihtsad ja valed.