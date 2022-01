Hoop maakohtadele. Haridusministeerium pakub omavalitsustele gümnaasiumiklasside sulgemise eest raha

Haridus- ja teadusministeerium teatas, et hakkab kohalikele omavalitsustele „koolivõrgu korrastamiseks” lisaraha jagama, 1152 eurot õpilase kohta. Teatest selgub, et korrastamise all peetakse silmas hoopis seda, et omavalitsus peaks alla saja õpilasega gümnaasiumiastme sulgema.

Selliseid koole on Eestis 44 ja need asuvad eeskätt maakohtades. Ministeerium viitas küll varasematele uuringutele, milles on analüüsitud väiksema gümnaasiumiosaga koolide muresid õppurite ja õpetajate seisukohast, ent ei osanud viidata ühelegi uuringule, mis oleks analüüsinud gümnaasiumite sulgemise laiemat mõju ääremaastumise ja maapiirkondade elujõulisuse aspektist.