Eesti inimkaubitsejad ulatasid Valgevene-Poola piiril „abikäe”

Rahvamassid, meeleheide, vägivald, külmetavad lapsed ja petetud lootus helgemast tulevikust – selline pilt avanes ja avaneb väiksemas mahus ikka veel Valgevene-Poola piiril. Ja sellest üritavad isiklikku kasu lõigata teiste seas ka Eesti kodanikud.

Praeguseks on kinni peetud kümme eestlast, kes on üritanud vedada Valgevenest Schengeni alale sisenenud immigrante edasi Kesk-Euroopasse. Enamasti on nad vahele jäänud Poolas, aga ka Leedus. Nende sõiduautodest on kaassõitjatena tabatud enamasti Iraagist pärit immigrante, kes poleks seal olla tohtinud. Kolm-neli inimest, just nii palju, kui autosse mahub.