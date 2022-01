ARVUSTUS | Kas „Suvitusromaan” on Eesti ühiskonna allegooriline sünge kujutluspilt?

Rakvere teater on toonud lavale Indrek Hargla sünge põnevusloo „Suvitusromaan”, mille on lavastuseks seadnud Aare Toikka (VAT teater). Indrek Hargla raamatute ja lugude kohta kiputakse ütlema, et need on filmilikult kaasahaaravad ja stimuleerivad kujutlusvõimet. Harglal on talenti ja haaret kirjutada lugusid, mis inspireerivad looma teleseriaalide ja filmide stsenaariumeid ning näidendeid. Raamatuid stsenaariumiteks ja näidenditeks kohandades tuleb paraku maksta lõivu: lavastaja valib ja otsustab, mida olulist publikule näidata. Aare Toikka möönab, et tekstina mõjub „Suvitusromaan” filmilikult ja selliselt on lavastus justkui kokku monteeritud. Kas lavastuslik teatrimontaaž toimib?