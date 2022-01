Ukraina siseprobleemidest olenemata ei ole põhjust arvata, et Harkiv ja Dnipro langevad minutitega. Või et teine katse Novorossijat ehitada oleks tulemuslikum.

Krimm on Venemaaga sillaga ühendatud – selle õhkimine ukrainlaste poolt on lihtsam kui Ukraina maismaad pidi relva jõul ühendustee rajamine. See, et Kiiev on Valgevene piirist 100 km kaugusel, ei ole määravam kui see, et Ukraina võib langeda küberründe alla ükskõik millisest maailma nurgast. Uskuda, et Transnistrias...