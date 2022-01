Ingmar Bergman on teinud Fårö saarest filmigurmaanide palverännaku sihtpunkti, mille atraktsioonide hulka kuuluvad raamatukogu, filmipäevad ja isegi Bergmani safari. Omal moel on Fårö nagu Muhu, mis suvel täitub „Siin me oleme” õndsust otsivate turistidega, talvel jääb vintskete tuulte ja kriuksuvate kadakate meelevalda. See alla 500 püsielanikuga väikesaar annab melanhoolse taustamaastiku ka Cannes’is esilinastunud armastusdraamale „Bergmani saar”, mille võsud hakkasid juuri ajama siis, kui režissöör Mia Hansen-Løve ise Fåröl resideeris. Kus veel, kui mitte Bergmani hilise loomingu aegsel kodusaarel, võiks lavastada filmi, mis vaatab armastuse kõrval otsa loomise allasurutud agooniale?