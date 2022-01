Vene agressioon Ukrainas paneb Berliini piinlikku seisu

NATO ja EL-i liidrid rõhutavad igal võimalusel, et lääs suhtub Venemaasse ühtselt ja igale Ukraina-vastasele rünnakule reageeritakse üksmeelse karmusega. Seda signaali kipuvad paraku summutama idapoolsete riikide ja USA avalikud erimeelsused Saksamaaga, kes on jäänud üksi oma seisukohta kaitsma. Nädalavahetusel tõid teema uue jõuga fookusse Saksa mereväe juhi kommentaarid, mis olid Venemaale sobilikud ja mille tõttu lahkus ta järgmisel päeval ametist. Samuti saab uuesti tähelepanu Saksamaa poliitika, mis keelab Ukrainasse relvastust tarnida ega luba ka teistel liitlastel Ukrainat Saksamaa päritolu relvastusega varustada. Muu hulgas takistab see Eesti plaani kinkida ukrainlastele Saksa päritolu haubitsaid.

Küsimuse, kas riik on jäänud Vene agressiivsusele vastates liiga osavõtmatuks, tõstatavad ka Saksamaa enda mõjukad eksperdid. „Kui paljud Berliinis praegu üldse taipavad, et meie segane Ukraina-poliitika kahjustab tohutult nii Saksamaad kui ka kogu EL-i?” küsis Twitteris Saksamaa endine Washingtoni-saadik Wolfgang Ischinger. Ta lisas, et riigi käitumine ajendab idapoolseid liitlasi veelgi rohkem USA-le ja NATO-le toetuma ning EL-i usaldusväärsus kannatab. „Kas Saksamaa jääb üksinda koju?” küsis Ischinger.