Riigil pole raha psühholoogide nõudmiste täitmiseks. Edaspidi võib abi jõuda vaid rikkamateni

Aasta alguses saatis haigekassa perearstidele kirja, paludes patsientidele rõhutada, et nad ei pea teraapiafondiga psühholoogil käies maksma nõutud omaosalust. Kirja tõttu esitas 30 asutust, mis tegelevad vaimse tervisega, haigekassale ja sotsiaalministeeriumile ühispöördumise. Nad kõik on ühel seisukohal: haigekassa hindadega ei ole võimalik teenust osutada, sest need ei võimalda katta kõiki kulusid. Seetõttu nõuavad asutused, et riik rahastaks teraapiafondi rohkem ja haigekassa psühhiaatriliste tervishoiuteenuste hinnad viidaks kooskõlla tööturu olukorraga. Sel juhul poleks seal erasektoriga nii suuri erinevusi ega kutsutaks patsiente üles psühholoogidele mitte maksma.

Aga mida kostab selle peale riik?

