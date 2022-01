PÄEVA TEEMA | Zirnask vs Võrklaev: kas võtta Ühendkuningriigist eeskuju ja kaotada piirangud?

Mart Võrklaev:

Detsembris enne pühi ennustasin, et omikron tabab Eestit nagu tsunami. Täpselt nii ongi läinud, toona Inglismaal ja Taanis möllanud hiidlaine on nüüd Eestis kohal ja prognooside järgi näeme sel nädalal veel mitut päevaste nakatumiste rekordit. Meie perearstid ja testimiskeskused töötavad ülekoormuse piiril, ka haiglates on COVIDit raskelt põdevate inimeste arv kasvamas ja plaanilise ravi pakkumine on taas ohus.

Villu Zirnask:

Ühendkuningriigist on nüüd tänu Johnsonile saanud hea „laboratoorium“, mille pealt hakkame nägema, kui vajalikud kõik need piirangud siis ikkagi on: Inglismaa kaotab enamuse piiranguid, Šotimaa jätab need jõusse, Wales on vahepealne. Muide, ka Inglismaa naaberriik Iirimaa kaotas alates sellest nädalast palju koroonapiiranguid, sh koroonapassi nõude (maskinõue jääb esialgu jõusse).